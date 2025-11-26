«Die Promi-Darts-WM» 2026: Calmund und Hummels greifen zum Pfeil

Nur einen Tag nach dem Finale der PDC–Darts–Weltmeisterschaft im legendären Londoner Ally Pally geht der Pfeil–Wahnsinn in Deutschland weiter: ProSieben und Joyn übertragen am Sonntag, dem 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr live «Die Promi–Darts–WM». Sechs bekannte Gesichter aus Sport, Showbusiness und TV stellen sich der Herausforderung und bilden gemeinsam mit der Darts–Elite Zweier–Teams. Das Ziel: mit dem begehrten WM–Titel ins neue Jahr starten.