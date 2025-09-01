«Die Promi Padel WM»: Diese Promis liefern sich ein Match

Padel als beliebte Sportart

Padel als eine Mischung aus Tennis und Squash hat sich in den letzten Jahren zum Trendsport entwickelt. Für gewöhnlich treten zwei Zweierteams gegeneinander an, gespielt wird auf einem 10x20 Meter grossen Feld. Dieses ist wie beim Squash von Wänden umgeben, mit denen der Ball Kontakt haben darf. Dadurch wird das Spiel mit dem kurzen Kunststoffschläger über das Netz besonders dynamisch und sorgt auch bei Anfängern meist schnell für Erfolgsmomente. So wurde Padel zu eine der weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten.