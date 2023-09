Kältetherapie regt die Durchblutung der Haut an. Das führt zu einem frischeren und strahlenderen Teint. Dieser verbesserte Blutfluss versorgt die Hautzellen mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen, was die Regeneration und den Hauterneuerungsprozess fördert. Zudem kann Kälte langfristig dazu führen, dass die Haut straffer und glatter aussieht. Die Kälte kann vorübergehend die Poren verengen und die Haut straffen, was zu einem glatteren und strafferen Hautbild führt. Dies kann besonders in Problemzonen wie Hals, Dekolleté und Gesicht sichtbar sein. Kälte kann sich zudem positiv auf die Reduktion von Falten und Cellulite auswirken und durch die stressmindernde Wirkung dafür sorgen, dass Hautprobleme weniger werden.