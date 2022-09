«Die Puppenstars» mit Thomas Gottschalk: Das erwartet die Zuschauer

Die Jury

Eine Jury, zu der Komiker Max Giermann (46), Martin Reinl (46), Puppe «Kakerlak» (gespielt von Carsten Haffke) und eine Gastjurorin zählen, beurteilt die Performance und vergibt Punkte. Damit entscheidet sie, wer ins Top-3-Ranking der Show kommt. Am Ende der Show wählt das Publikum den «Puppenstar des Abends» - dieser Act gewinnt 20.000 Euro. Als Gast-Jurorin stösst in Show eins Sonja Zietlow (54) zur Jury, in Show zwei übernimmt Annette Frier (48) den Job.