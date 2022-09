«Die Puppenstars» mit Thomas Gottschalk: Neue Folgen ab Ende September

RTL lässt in wenigen Wochen die Puppen tanzen, denn bald kehrt die Castingshow «Die Puppenstars» auf die Bildschirme zurück. RTL (auch bei RTL+) zeigt drei neue Folgen der dritten Staffel ab dem 24. September. Die zweite Episode läuft dann am 1. Oktober und die dritte am 8. Oktober. Jeweils um 20:15 Uhr geht es los. Thomas Gottschalk (72) wird als Moderator durch die Shows führen.