«Die Putzfrau»: Aylin Tezel dreht mit Ex-«Tatort»-Kollegen

Doch es bleibt nicht bei dieser ersten Vertuschungsaktion. Teri braucht dringend Geld für die teure Behandlung ihrer Tochter, und Vincent erkennt ihren Nutzen. Fortan reinigt Teri weitere Tatorte für ihn – ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Und während ihr das LKA bald auf den Fersen ist, schlägt die Spannung zwischen Teri und Vincent in Anziehung um. Zwischen Kriminalität, Emotionen und Verzweiflung droht Teri alles zu verlieren – ihr Kind, ihre Freiheit und sich selbst.