Die Queen und Ed Sheeran: Der wahre Grund für dieses Lächeln

War die Queen etwa schon 2012 Fan des damals noch gar nicht so bekannten Sängers? Nein, erklärt Sheeran nun höchstpersönlich in der «Late Show with Stephen Colbert». «Das war in einer wirklich, wirklich frühen Phase meiner Karriere», erinnert sich Sheeran. «Ich hatte gerade mal eine Hitsingle veröffentlicht.»