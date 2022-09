«Die Quellen des Bösen»: Fahri Yardim dreht für neue RTL+-Serie

«Die Quellen des Bösen»: Darum geht's

Sie spielen ein Ermittlerpaar, das seinen ersten gemeinsamen Fall zu lösen hat. «Eine Mädchenleiche mit tief in die Haut eingeritzten Runen führt sie in die deutsch-deutsche Vergangenheit, wo sie auf eine bisher unentdeckte, bizarre Mordserie stossen und sich tief in den Fall verstricken», heisst es in der Ankündigung. Gedreht werden soll auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Catharina Junk und Elke Schuch werden als Autorinnen genannt. Als Produzent ist Björn Vosgerau verantwortlich und Regie führt Stephan Rick (47, «Unter Nachbarn»). «Die Quellen des Bösen» soll voraussichtlich 2023 erscheinen.