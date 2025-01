«Die Raaben und das tote Mädchen»: Neues Krimi-Team in der Lausitz

Die Parallelen zu «Krabat» seien in «Die Raaben und das tote Mädchen» unverkennbar, findet Hauptdarsteller Anton Rubtsov. «In Otfried Preusslers Roman ist Krabat ein Waisenkind, ein verlorener Junge, der in der geheimnisvollen Mühle in Schwarzkollm Zuflucht findet. Dort verwandeln sich die Lehrlinge in Raben – eine starke, bildgewaltige Metapher für Dunkelheit und Transformation», fasst er zusammen. Im Krimi gebe es ebenfalls eine ähnliche poetische Tiefe.