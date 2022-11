Endlich werden alle Rätsel beantwortet: Bei «The Masked Singer» steht am kommenden Samstag (5. November) das grosse Finale an (live um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn). An der Seite von Ruth Moschner (46) bilden in der Abschluss-Show «DHDL»-Löwin Judith Williams (51) und Riccardo Simonetti (29) das Rateteam, wie ProSieben nun bekannt gab. Werden die Rategäste den letzten vier Masken auf die Spur kommen und erkennen, welche Promis unter den verbliebenen Kostümen stecken?