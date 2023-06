Die Ratgebersendung «ARD-Buffet» wird eingestellt

«Das nun absehbare Ende des ‹ARD-Buffet› ist ein Einschnitt», erklärt Kai Gniffke, SWR-Intendant und ARD-Vorsitzender, in einem Statement. Gemeinsam in der ARD und mit dem ZDF wolle man mit dem neuen Mittagsmagazin «dem Publikum zur Mittagszeit auch in Zukunft ein gutes und journalistisch starkes Angebot machen».