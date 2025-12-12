Die «Reality Awards» kehren 2026 zurück

Im vergangenen November wurde bekannt, dass es 2025 keine Ausgabe geben wird. Eine Sprecherin des Senders RTL hatte dies «DWDL» bestätigt, die Zukunft der Award–Show war zu dem Zeitpunkt noch ungewiss. «Im Frühjahr 2026 rollt RTL+ erneut den roten Teppich für all jene aus, ohne die Reality–TV in Deutschland undenkbar ist», heisst es nun in einer Ankündigung. Mit den «Reality Awards» sollen erneut «die grössten Stars, erfolgreichsten Formate und unvergesslichsten Momente der deutschen Reality–Szene» gewürdigt werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.