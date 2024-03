Die Rente muss noch warten: Neue Rolle für Anthony Hopkins

Ganz eindeutig: Seine Arbeit als Schauspieler hält Hopkins – neben seiner dritten Ehefrau Stella Arroyave (67) – «am Laufen» und gibt ihm «Energie», wie er selbst vor einigen Jahren dem britischen «Guardian» erklärte. Und so hat der gefeierte Mime und Oscarpreisträger neben dem eingangs erwähnten «Eyes in the Trees» auch gleich für zwei weitere Produktionen unterschrieben, die in den kommenden Jahren realisiert werden sollen: den Horror–Thriller «Locked» und Roland Emmerichs (68) mit Spannung erwartete Gladiatorenserie «Those About to Die», in der Hopkins den römischen Kaiser Vespasian (9–79) verkörpert.