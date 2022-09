«Die Ringe der Macht»: Das war an der Galadriel-Rolle überraschend

Für Morfydd Clark (33) könnte es der ganz grosse Durchbruch sein. Die bisher eher unbekanntere Schauspielerin verkörpert in der neuen «Der Herr der Ringe»-Serie Galadriel, eine der Hauptfiguren. Was sie an der Rolle beim Dreh für «Die Ringe der Macht» besonders überrascht hat, hat die in Schweden geborene Clark dem Branchenmagazin «Variety» erzählt.