«Die Ringe der Macht»: Dieser Fan-Liebling kommt erst in Staffel zwei

Nicht zuletzt die Tatsache dieser Gesichtsbehaarung scheint Tolkien-Leser seit je her an Círdan zu faszinieren. In Peter Jacksons «Herr der Ringe»-Filmen ist er kurz zu Beginn im Prolog um die Schlacht des Letzten Bündnisses gegen Sauron zu sehen. Ein zweites Mal steht er dann am Ende der Trilogie hinter Elrond und Galadriel, als diese mit Frodo, Gandalf und Bilbo Beutlin ins Elbenreich Valinor aufbrechen. In beiden Sequenzen trägt er jedoch keinen Bart. Da Showrunner Payne nun allerdings Círdans Bart explizit erwähnt, ist davon auszugehen, dass der Elb in der zweiten Staffel von «Die Ringe der Macht» einen solchen tragen wird.