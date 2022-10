«Die Ringe der Macht»: Sauron-Darsteller wusste nicht von seiner Rolle

Ausblick auf Staffel zwei

Der Sauron-Darsteller verriet zudem ein paar Dinge dazu, was die Fans in Zukunft erwarten dürfen: «Ich denke, es ist eine wirklich aufregende Staffel, weil man beginnt, Sauron so zu sehen, wie er ist», so Vickers. «Wir haben ihn in dieser Zeit der Reue gesehen. Jetzt werden wir sehen, wie sich seine Pläne entfalten. Man ist bei ihm, wenn er die Figuren auf dem Schachbrett bewegt.» Es gebe «aufregende» Teile der Überlieferung aus dem «Silmarillion» (1977), «die wir sehen werden», zeigte sich der 29-Jährige begeistert. «Diese wirklich berühmten Geschichten werden sich in der nächsten Staffel entfalten.»