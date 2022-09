«Die Ringe der Macht»: Stars wehren sich gegen rassistische Anfeindung

Auch «House of the Dragon» betroffen

Auch die zweite grosse und derzeit laufende Fantasy-Serie, «House of the Dragon» aus dem «Game of Thrones»-Universum, sieht sich mit toxischen Hasskommentaren konfrontiert. Steve Toussaint (57), einer der Stars der Serie, berichtete im Gespräch mit «Men's Health» davon, dass manche Serien-Fans ein Problem damit haben, dass er für die Rolle des Corlys Velaryon gecastet wurde. So gebe es Zuschauerinnen und Zuschauer, die «mit einem fliegenden Drachen glücklich» seien. «Sie sind glücklich mit weissem Haar und violetten Augen, aber ein reicher schwarzer Mann? Das ist inakzeptabel.»