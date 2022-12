«Die Ringe der Macht»: Tragende Rolle wird in Staffel zwei neu besetzt

«Ich habe die Zeit geliebt, in der ich Mittelerde erforscht habe und in Tolkiens Mythologie eingetaucht bin», schreibt Mawle auf Twitter. «Ich fühle mich sehr geehrt, dass die Figur so beliebt war. Aber als Schauspieler bleibt es mein Wunsch und meine Jobbeschreibung, neue Charaktere und Welten zu erforschen», so der 48-Jährige. «Ich wünsche der Besetzung und der Crew für Staffel zwei alles Gute und werde euch von der Seitenlinie aus anfeuern.»