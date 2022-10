«Die Rosenheim-Cops» sind wieder da - nach «lustigen» Dreharbeiten

Die Dreharbeiten in der Bavaria Filmstadt müssen lustig gewesen sein, denn davon berichteten Kovčo und Zeddelmann auf ihren Instagram-Accounts. «Schluss mit lustig. Fünf Wochen lang hatten wir uns fast täglich und ganztägig an der Backe. Die Frage ist, wer den grösseren Schaden davongetragen hat...», schrieb sie mit einem lachenden Smiley zu einem Foto der beiden in Privatoutfits, auf dem sie fröhlich in die Kamera strahlen.