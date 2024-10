«Die Rosenheim-Cops» sind zurück: Alles zum Staffelstart

Zur Feier des Auftakts eine Schnapszahl

Die 24. Staffel startet am 1. Oktober um 19:25 Uhr im ZDF mit der ersten Episode und dem sehr passenden Titel «Jubiläum in Rosenheim». Denn es ist zugleich die 555. Folge der gesamten Serie – und dieses Jubiläum will gefeiert werden. Die Schnapszahl selbst wird in der ersten Folge auch eine Rolle spielen.