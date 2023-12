Die Royal Family zeigt ihre neuen Weihnachtskarten

Ihre Karte ist weniger förmlich als die des Königspaares, aber auch weniger privat als in den vergangenen Jahren. 2022 präsentierte sich die Familie händchenhaltend in legerer Kleidung auf ihrem Landsitz in Norfolk. Vor zwei Jahren wählten sie einen Schnappschuss aus ihrem Jordanien–Urlaub. Das Foto für 2023 wurde bereits Anfang des Jahres in Windsor von Josh Sinner gemacht, wie «People» berichtet.