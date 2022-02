Die Royals stellen sich neu auf: Das sind die Pläne der Queen

Grosse Feier für die Queen in London

Queen Elizabeth II. sitzt seit dem 6. Februar 1952 auf dem Thron. Als erste britische Monarchin feiert sie damit ein Platinjubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten in Grossbritannien werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein. Dann wird mit einem grossen Konzert auf dem Gelände des Buckingham Palasts gefeiert. Stattfinden soll an dem verlängerten Wochenende zudem die traditionelle Geburtstagsparade für die Queen, Trooping the Colour, sowie ein Dankesgottesdienst in der Londoner St.-Pauls-Kathedrale. Auch Strassenfeste und Ausstellungen wird es geben.