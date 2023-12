«Die Saat»: Friederike Becht spielt «eine idealistische Politikerin»

Sie spielen die EU–Wettbewerbshüterin Jule Kronberg in «Die Saat – Tödliche Macht». Was hat Sie an der Thriller–Serie gereizt?

Friederike Becht: Da gab es einiges. Das Wichtigste für mich ist die Rolle und was sie zu bieten hat. Ich habe noch nie eine Politikerin gespielt – hier ist es sogar eine idealistische Politikerin, wie wir sie, glaube ich, alle gerne hätten. Aber auch das Thema an sich hat mich interessiert: Was passiert, wenn grosse Konzerne etwas entdecken, erforschen, was vielleicht für die Allgemeinheit gut ist, aber eben nicht für den Profit? Der Kapitalismus funktioniert ja nicht, wenn man Sachen fördert, die ihm schaden könnten. Was passiert, wenn beispielsweise eine solche ertragreiche Saat Allgemeingut wäre? Das ist ein relevantes Thema und es ist auch spannend, sich da hineinzuarbeiten.