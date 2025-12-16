«Die Schöne und das Biest»: Disney plant Ableger um Nebenfigur

Walt Disney Pictures arbeitet angeblich an einem Ableger von «Die Schöne und das Biest». Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, soll es sich um einen Realfilm um Gaston handeln. Der eitle Gasthofbesitzer ist in dem Animationsklassiker von 1991 der Widersacher von Heldin Belle und dem tragischen Biest. Er will Belle um jeden Preis heiraten, ohne sich um ihre Meinung und Gefühle zu kümmern.