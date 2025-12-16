Die schönsten Geschenkverpackungen ganz ohne Papiermüll

Es ist eine Zahl, die schwindelig macht: Tausende Tonnen Geschenkpapier landen allein in Deutschland jedes Jahr nach den Feiertagen im Müll. Besonders problematisch sind dabei beschichtete Papiere, Glitzerfolien und Kunststoffbänder, die oft nicht einmal recycelt werden können. Dabei gibt es zahlreiche nachhaltigere Alternativen zum klassischen bunt bedruckten Geschenkpapier – und die gehen weit über braune Papiertüten hinaus.