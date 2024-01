«Die Sendung mit der Maus»: Neue Geschichten bald bei Apple Music

Die Maus, der Elefant und die Ente ziehen sich die Kopfhörer auf: Wie die zum WDR gehörende Release Company am Donnerstag bekannt gab, wird es ab dem 26. Januar lustige und informative «Die Sendung mit der Maus»–Inhalte zum Hören auf Apple Music geben. Das Streaming–Angebot wird zunächst sechs Reihen mit Geschichten zu unterschiedlichen Themen umfassen und soll in Zukunft regelmässig erweitert werden. Kleine und grosse Maus–Fans finden die Inhalte sowie für die ganze Familie zusammengestellte Playlists in einem eigenen Bereich bei Apple Music.