«And Just Like That...»-Staffel drei

Die «Sex and the City»-Ikonen strahlen beim Fototermin in New York

Kurz vor dem Start der dritten Staffel von «And Just Like That...» haben sich die «Sex and the City»–Ikonen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in New York für einen Fototermin versammelt – wie immer top gestylt.