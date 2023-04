«Die Show der Shows»: Das ZDF feiert 60. Geburtstag mit Neuauflagen

Das ZDF hat am Samstagabend zur Primetime seinen 60. Geburtstag mit der Sendung «Die Show der Shows» gefeiert. Im Vorfeld war nicht völlig klar, was die Zuschauer erwarten dürfen. Es würden fünf Show-Klassiker vereint, hiess es in einer Pressemitteilung: «Der grosse Preis», «Dalli Dalli», «1, 2 oder 3», die «ZDF-Hitparade» und «Wetten, dass..?». Ausserdem kündigten die Macher zahlreiche Stargäste an, darunter Giovanni Zarrella (45), Andrea Kiewel (57) oder der derzeit allgegenwärtige Riccardo Simonetti (30). Moderieren würde Johannes B. Kerner (58).