«Die Simpsons»: Promis feiern grosses Jubiläum

Selman hätte Carpenter gerne in der Serie. Ihm wäre es dabei lieber, «Sabrina Carpenter, die supertalentiert ist, einen grossartigen Sinn für Humor hat, voller Energie steckt und einfach eine Freude ist, wäre ein [richtiger] Charakter», statt eine Randerscheinung, wie wenn die Sängerin einfach in der Schule vorbeischauen würde. «Es wäre lustiger, wenn sie die Rolle spielen würde. Und ehrlich gesagt, sie scheint so cool zu sein. Ich wette, sie würde lieber eine Figur spielen und lustig sein, als nur eine Promi–Version, eine animierte Version ihrer selbst.» Die Chancen stehen offenbar gut. In einem Interview mit «Capital FM» erklärte Carpenter schon vor rund fünf Jahren, dass sie gerne bei den «Simpsons» zu sehen wäre: «Das wäre so cool!»