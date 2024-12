Die Skisaison geht los: So vermeiden Wintersportler Verletzungen

Doch nicht nur die Talfahrt birgt Risiken, auch beim Skilanglauf kann es zu Verletzungen kommen. So werden hierbei die Sprunggelenke besonders stark beansprucht. Schäden an den Aussenbändern gehören zu den häufigsten Sportverletzungen überhaupt. Der Grund liegt in der aussergewöhnlich hohen Belastung: Kein anderes Gelenk wird so sehr strapaziert. Eine klinische Untersuchung zeigt, ob Knochenbrüche oder Bänderrisse vorliegen. Im Akutfall gilt auch hier, wie bei vielen Sportverletzungen, das sogenannte PECH–Prinzip – also Pausieren, Eis, «Compression» (ein elastischer Druckverband) und Hochlagern.