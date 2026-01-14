Die skurrilsten Dschungelcamp-Luxusartikel aller Staffeln

Ein Sportgerät und Schmuggelware

Matthias Mangiapane hatte 2018 ebenfalls ein emotionales Accessoire mit dabei. Der Realitystar trug eine Kette als Talisman, in dem ein Teil der Asche seiner Schwiegermutter eingearbeitet war. Aber nicht Mangiapane, sondern Ex–Fussball–Star Ansgar Brinkmann hatte 2018 den ungewöhnlichsten Dschungel–Begleiter: Er klemmte sich ein Longboard unter den Arm und erklärte RTL: «Ich habe einmal mein Longboard dabei, obwohl viele meiner Freunde gesagt haben, ein Longboard im Dschungel macht wirklich keinen Sinn. Aber dieses Longboard ist für mich sehr emotional besetzt, und immer, wenn ich trübe Gedanken habe, brauche ich es nur anzuschauen und die Regenwolken sind weg.»