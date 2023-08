Promi-Umfrage

Die Stars erinnern sich an ihr erstes Mal auf Mallorca zurück

Mallorca zieht nicht nur deutsche Touristen in Scharen an, sondern auch zahlreiche Stars. Vera Int-Veen, Natascha Ochsenknecht oder Arne Friedrich erinnern sich an ihr erstes Mal auf der beliebten Balearen-Insel zurück.