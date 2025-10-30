Die Stars sind unterwegs zu Heidi Klums Halloweenparty

Die grösste Überraschung des Abends wird aber zweifellos Heidi Klum selbst sein. Die «Queen of Halloween» steckt Jahr für Jahr Monate in die Planung ihres aufwendigen Kostüms und hält es bis zum Schluss streng geheim. «Ich werde sehr hässlich sein, denn ich versuche immer, etwas anderes zu machen», erklärte sie im Interview mit dem «People»–Magazin. Nach dem niedlichen E.T.–Kostüm vom letzten Jahr mit Ehemann Tom müsse sie dieses Jahr wieder etwas völlig Neues – und deshalb besonders Schauriges – liefern.