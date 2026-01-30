«Die Stefan Raab Show» gibt es bald zweimal pro Woche

In einem Einspieler unter dem Titel «Ganz Deutschland ist im Freudentaumel» verriet der Sender dann auch die neuen Zeiten: Demnach läuft «Die Stefan Raab Show» ab dem 10. Februar immer dienstags um 22 Uhr exklusiv bei RTL+ und am Donnerstag in der Late–Night bei RTL um 23:15 Uhr. Zuvor hatte es die Sendung am Mittwoch um 20:15 Uhr zu sehen gegeben.