«Die Stefan Raab Show»: So verlief der Auftakt für das neue Format

Basketball und «GZSZ» zur Premiere

Während die einen Zuschauer den Kult–Entertainer für seine neue Show feiern und «von der besten Woche» sprechen, weil das Format täglich zu sehen ist, hagelte es auch etliche Kritik im Netz. «Wie oft will Stefan Raab noch ‹TV Total› bzw ‹Schlag den Raab› unter anderem Namen als was Neues verkaufen. Das nimmt ja peinliche Züge an», lautete etwa ein Kommentar. Nicht jeden Geschmack trifft Stefan Raab, der in der Live–Sendung seinen gewohnten Humor präsentierte und aktuelle Ereignisse kommentierte. In neuer Kulisse mit neuem Logo beschäftigte er sich mit dem Basketball–EM–Finale, nahm die RTL–Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» sowie diverse Prominente auf die Schippe und servierte die Nationalhymne in neuem Anstrich.