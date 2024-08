«Die Super Nanny» ist zurück: Katia Saalfrank feiert TV-Comeback

Familienprobleme «dramaturgisch zugespitzt» dargestellt

In «Die Super Nanny» besuchte Katia Saalfrank regelmässig Familien. In dem neuen Format kommentiert sie hingegen nur von aussen das Geschehen. Laut RTLzwei stellen Schauspieler und Komparsen typische Konflikte in Familien in «dramaturgisch zugespitzten Spielszenen» nach. Saalfrank analysiert die familiären Dynamiken und schlägt «praxisnahe Lösungen zur Wiederherstellung des Familienfriedens» vor.