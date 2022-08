«Die Supernasen»: Spannende Fakten zu den Kultfilmen

Thea Gottschalk spielte kleine Nebenrollen

Gottschalks Ehefrau spielte in drei Filmen ihres Mannes mit. Thea Gottschalk war als «Prinzessin Fatima» in «Die Supernasen», als «Gangsterchefin Tamara» in «Zwei Nasen tanken Super» und als «Gräfin Frackstein» in «Die Einsteiger» zu sehen. Die beiden lernten sich 1972 kennen und heirateten 1976. In der ersten Hälfte der 90er zogen die Gottschalks mit ihren beiden Söhnen in die USA. Damit wollte das Paar dem öffentlichen Interesse an ihrem Privatleben entgehen. 2019 gaben die beiden ihre Trennung bekannt.