«Die Supernasen»: Was hat die Jubiläumsshow zu bieten?

Am 14. Januar 1982 feierte «Piratensender Powerplay» Premiere. Der erste «Supernasen»-Film mit Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) in den Hauptrollen feiert nun sein 40-jähriges Jubiläum und RTL ehrt die beiden Entertainer mit einer Jubiläumsshow (Samstag, 20. August 2022 um 20:15 Uhr, auch bei RTL+). Das erwartet die Zuschauer in «40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk».