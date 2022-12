Die Sussexes lehnen Entschuldigung von «The Sun» ab

Ein Sprecher von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) hat eine Entschuldigung des britischen Boulevardblattes «The Sun» für einen hasserfüllten Artikel des Moderators Jeremy Clarkson (62) nicht akzeptiert. Bei der öffentlichen Entschuldigung handele es sich vielmehr «lediglich um einen PR-Stunt», liessen die Sussexes am Samstag erklären. Das berichtet unter anderem «The Guardian». Clarkson hatte am vergangenen Wochenende in einem Meinungsartikel unter anderem geschrieben, dass er die Ehefrau von Prinz Harry «hasst». Das Stück rief eine Rekordzahl an Beschwerden beim britischen Presserat hervor.