«Die Therapie»: Sebastian-Fitzek-Serie feiert internationale Erfolge

Die Amazon–Prime–Serie «Sebastian Fitzeks Die Therapie» ist schon in der Startwoche weltweit ein grosser Erfolg. Wie der Streaming–Anbieter bekannt gab, kletterte die Buchverfilmung in Deutschland und Österreich nach Ausstrahlung am 26. Oktober direkt an die Spitze der Prime–Video–Charts. International schaffte es die deutsche Serie ausserdem in mehr als 30 Ländern in die Top–Ten–Listen – unter anderem in den USA, Spanien und Frankreich oder der Türkei.