Die Toten Hosen: 30 Jahre altes Album erobert die Charts

Als das Album im Januar 1996 erschien, stürmte es ebenfalls bereits direkt an die Chartspitze. Hits wie «Zehn kleine Jägermeister», «Bonnie & Clyde» und «Paradies» machten die Platte zu einem Meilenstein der deutschen Rockgeschichte. Ende Januar brachte die Band das Werk in einer aufwendig gestalteten Sonderedition zurück in die Läden. Die Vinylbox umfasst vier Langspielplatten sowie zwei Singles. Ein 40–seitiges Booklet mit Interview, Fotos und Archivmaterial rundet das Paket ab.