Die Toten Hosen gratulieren Wim Wenders mit einer «dicken Umarmung»

Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom: «Happy Birthday lieber Wim»

Zu einem Foto, das Wenders und Andreas «Andi» Frege, wie Campino gebürtig heisst, auf Eisenbahnschienen mitten am flachen Land zeigt, schreiben sie: «Happy Birthday lieber Wim und alles Gute zu deinem 80. Geburtstag! Dein Tatendrang, deine Liebe und Leidenschaft für die Dinge, die du angehst, sind uns immer Vorbild und Inspiration gewesen. Die Freundschaft zu dir empfinden wir als ein riesiges Geschenk. Wir wünschen dir für die Zukunft Gesundheit und Lebensfreude und hoffen noch auf jede Menge Abenteuer mit dir!» Sie schliessen ihren Post mit einer «dicken Umarmung».