Die Toten Hosen: Ihre Tour wird mit Zusatzkonzerten fortgesetzt

Ist es wirklich der Abschied?

Der Name der Tour sorgt seit der Ankündigung auf Instagram für Spekulationen: «Trink aus! Wir müssen gehen» – klingt das nicht verdächtig nach Abschied? Tatsächlich haben Die Toten Hosen bereits signalisiert, dass sie sich langsam zurückziehen wollen. «Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben», hiess es. Deshalb wolle man «jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter.»