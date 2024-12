Die Toten Hosen: Kultalbum «Unsterblich» ist zurück an der Chartspitze

Weihnachten in den Single–Top–Fünf

In den Single–Charts gab es in dieser Woche so gut wie keine Veränderung in den Top–Five, wo sich ausschliesslich Weihnachtslieder tummeln. Auf Platz eins kontrolliert dort weiterhin Mariah Carey (55) mit «All I Want For Christmas Is You» das Geschehen, auf Platz zwei rangiert der «Last Christmas»–Ohrwurm von Wham!. «Merry Christmas Everyone» von Shakin‹ Stevens (76) kommt erneut auf Platz drei, gefolgt von «Rockin› Around The Christmas Tree» von Brenda Lee (80). Neu auf der Fünf und damit einen Platz besser als letzte Woche: «Underneath The Tree» von Kelly Clarkson (42).