Die Toten Hosen und Co.: Diese Stars gehen 2022 auf Jubiläumstour

Michelle - 30 Jahre

Sängerin Michelle (49) feiert 2022 ihr 30. Bühnenjubiläum mit vielen Konzerten. Die «Michelle - 30 Jahre, das war's - noch nicht»-Tour beginnt Ende September in Düsseldorf. Mehr als 20 Konzerte wird die 49-Jährige in Deutschland geben. Auch ein weiteres Fest steht 2022 für die Sängerin an: Im Februar feiert sie ihren 50. Geburtstag.