«Die Toten vom Bodensee»: Matthias Koeberlin kämpft mit Höhenangst

Sie haben in Ihrer mehr als 30–jährigen Karriere in zahlreichen Reihen und Filmen mitgewirkt, was war für Sie die bisher grösste körperliche Herausforderung?

Koeberlin: In den 30 Jahren, in denen ich diesen Beruf ausüben durfte, waren viele herausfordernde Tage dabei. Da fällt es schwer sich festzulegen. Als besonders intensiv sind mir auf jeden Fall zwei komplette Drehtage auf dem offenen Meer in Kroatien in Erinnerung. Da musste ich in voller Montur schwimmen, tauchen und weiteres, alles bei ordentlichem Wellengang. Das war extrem anstrengend, müder bin ich selten ins Bett gefallen.