«Die Tribute von Panem»: Neuer Trailer stimmt auf Prequel-Film ein

«Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes» basiert auf einem Roman von Vorlagenautorin Suzanne Collins (61), die die Welt von Panem einst erdachte. Regisseur Francis Lawrence (52) hat seit «Die Tribute von Panem – Catching Fire» aus dem Jahr 2013 alle Teile der Reihe inszeniert. Gedreht wurde der neue Film im Studio Babelsberg bei Berlin, sowie in der deutschen Bundeshauptstadt, in Nordrhein–Westfalen und in Polen.