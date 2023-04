Die TV-Highlights zu Ostern 2023

«Schlaflos in Portugal», 8. April, 20:15 Uhr, Das Erste

Die Ehepaare Livia (Ulrike C. Tscharre, 50) und Richard (Barry Atsma, 50) sowie Amira (Melika Foroutan, 47) und Martin (Oliver Mommsen, 54) sind Nachbarn und Freunde, ihre Kinder (Julius Gause, 18, Kya-Celina Barucki, 18) sind «best buddies». Einmal im Jahr fahren sie gemeinsam in Urlaub. Doch dieses Jahr ist alles anders: Architektin Amira ist beruflich verhindert, Livia entdeckt, dass ihr Mann Richard fremdgeht. So fahren Livia und Martin samt der Kinder in das Ferienhaus an der Algarve. Dort kommen sie sich unerwartet näher, bis ihre Ehepartner plötzlich vor der Tür stehen.