Fussball-Muffel in den USA abholen

In der Tat trieb Ted Lasso erstmals vor knapp zehn Jahren sein Unwesen in der britischen Premier League. Allerdings tat er das in einem nur rund vier Minuten langen Werbeclip, den US-Sender NBC Sports produziert hatte, um die erworbenen Rechte an der englischen Liga zu promoten - und so dem fussballscheuen Publikum in den Staaten den Sport näherzubringen. Ein völlig überforderter Mann namens Ted Lasso, dem das Konzept von Relegationsspielen so unerklärlich wie die Abseitsregel ist, gerät darin als neuer Tottenham-Trainer von einem witzigen Missverständnis ins nächste: «Es gibt Unentschieden?»