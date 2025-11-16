«Die Unzerquizbaren»: Kein besonders guter TV-Start für neue Raab-Show

Es waren nicht mehr als gut 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die laut eines Berichts von «DWDL» die RTL–Show eingeschaltet haben. In der Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen waren es demnach nur rund 300.000 Menschen, was für einen Marktanteil von 8,3 Prozent gereicht habe. Bei denen zwischen 14 und 59 Jahren seien es sogar nur 6,3 Prozent gewesen, die zugesehen haben.